ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 08:42

Этот яичный соус спасет самую безнадежную рыбу — проверено на минтае и пангасиусе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вареная рыба — это скучно, пока не попробуешь этот яичный соус. Густой, сливочный, с яркими нотками петрушки — он превращает обычный ужин в праздник.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., молоко — 500 мл, лук репчатый — 1/4 шт., масло сливочное — 50 г, мука пшеничная — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, мускатный орех — по вкусу, петрушка свежая — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала варю яйца вкрутую, минут 10, и остужаю в холодной воде. Тем временем грею молоко с четвертинкой лука на слабом огне 15 минут, потом лук убираю, он отдал аромат. В сотейнике топлю масло, всыпаю муку и жарю 3–4 минуты до золотистого цвета.

Постепенно вливаю горячее молоко, постоянно взбиваю венчиком, чтобы не было комков, и варю на слабом огне минут 8, пока соус не загустеет как крем-суп. Процеживаю через сито, добавляю рубленые яйца, соль, перец и мускатный орех, прогреваю пару минут. Посыпаю петрушкой — и можно заливать любую рыбу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Густой, с яркими нотками петрушки и едва уловимым мускатным орехом, этот соус сделал даже пангасиуса королем стола. Особенно понравилось, что он не расслаивается при повторном подогреве — просто добавьте ложку молока и перемешайте.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
соусы
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев назвал Россию страной с самой дешевой энергией для дата-центров
Пашинян в день судьбоносных выборов высказался об отношениях РФ и Армении
Раскрыто, в скольких олимпийских видах спорта россиянам вернули флаг и гимн
Фейковые полицейские похитили подростка в Петербурге
ВСУ начали применять бутылки-«двойники» на линии фронта
В Госдуме предсказали, какой будет ключевая ставка ЦБ в конце года
«Хезболла» атаковала штаб-квартиру ЦАХАЛ на юге Ливана
Порядок оформления пьяных водителей в 2026 году: правила, сумма штрафа
Двух председателей и секретаря избиркома задержали на выборах в Армении
Додик анонсировал новую поездку в Москву
Агитация за партию Пашиняна достигла невиданных масштабов
ВС России разорвали важную логистическую цепь ВСУ
Россиянин не пережил столкновения лодки с теплоходом
Неисправная проводка привела к трагедии в российском городе
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Синоптик предупредила о рекордной жаре в Москве на следующей неделе
Раскрыты успехи армии России в районе Красного Лимана
В Армении стартовали судьбоносные выборы
Пожар в эквадорском порту уничтожил более 20 лодок
Голод в рядах ВСУ и прорыв на севере ДНР: новости СВО на утро 7 июня
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.