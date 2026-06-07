Этот яичный соус спасет самую безнадежную рыбу — проверено на минтае и пангасиусе

Этот яичный соус спасет самую безнадежную рыбу — проверено на минтае и пангасиусе

Вареная рыба — это скучно, пока не попробуешь этот яичный соус. Густой, сливочный, с яркими нотками петрушки — он превращает обычный ужин в праздник.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт., молоко — 500 мл, лук репчатый — 1/4 шт., масло сливочное — 50 г, мука пшеничная — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, мускатный орех — по вкусу, петрушка свежая — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала варю яйца вкрутую, минут 10, и остужаю в холодной воде. Тем временем грею молоко с четвертинкой лука на слабом огне 15 минут, потом лук убираю, он отдал аромат. В сотейнике топлю масло, всыпаю муку и жарю 3–4 минуты до золотистого цвета.

Постепенно вливаю горячее молоко, постоянно взбиваю венчиком, чтобы не было комков, и варю на слабом огне минут 8, пока соус не загустеет как крем-суп. Процеживаю через сито, добавляю рубленые яйца, соль, перец и мускатный орех, прогреваю пару минут. Посыпаю петрушкой — и можно заливать любую рыбу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Густой, с яркими нотками петрушки и едва уловимым мускатным орехом, этот соус сделал даже пангасиуса королем стола. Особенно понравилось, что он не расслаивается при повторном подогреве — просто добавьте ложку молока и перемешайте.