Песто готовлю из... чесночных стрелок! Вот рецепт универсального соуса — можно и на зиму заготовить

Песто готовлю из... чесночных стрелок! Вот рецепт универсального соуса — можно и на зиму заготовить

Эта приправа — настоящая палочка-выручалочка. Кинул ложку в суп или мясо — и блюдо заиграло по-новому.

Ингредиенты

Стрелки чеснока — 1 кг, соль крупная нейодированная — 3 ст. л., масло растительное рафинированное — 100 мл.

Как готовлю

Сначала срезаю стрелки рано утром, пока они сочные, и тщательно мою. Удаляю цветоносы, режу на кусочки и дважды прокручиваю через мясорубку, чтобы масса была однородной.

Самый важный момент — добавляю соль и масло, тщательно вымешиваю деревянной ложкой и даю постоять 15 минут. Потом плотно утрамбовываю в стерилизованные маленькие банки, чтобы не осталось воздуха.

Храню в холодильнике, а остаток всегда замораживаю в пакетах — зимой это взрыв вкуса и здоровья.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Делал впервые и боялся: вдруг будет горчить или слишком жестко. Но рецепт оказался устойчивым. Вкус — концентрированный чеснок, но без резкости, очень гармоничный. Лучше всего пошло к запеченной курице: мясо пропиталось и стало сочным.