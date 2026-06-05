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05 июня 2026 в 04:30

Успейте до 15 июня: чеснок будет ядреным, головки с кулак и не пожелтеет

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы заметили, что чеснок начал желтеть, а перья побледнели, у вас есть всего несколько дней, чтобы спасти урожай — строго до 15–20 июня у чеснока фаза активного формирования головки, и каждая подкормка сейчас важна.

В период с 3 по 15 июня идеальный вариант подкормки — калийная селитра: 20 граммов на 10 литров воды, поливать под корень. Этот состав содержит и азот для роста пера, и калий для формирования крупных головок, при этом листья перестают желтеть уже через несколько дней.

Если вы пропустили этот срок, до 20 июня используйте «французский» метод: 1 стакан измельченного мела и 40 мл нашатырного спирта на 10 литров воды. Нашатырь даст легкоусвояемый азот и резким запахом отпугнет луковую муху, а мел создаст слабощелочную среду, предотвращающую гниль.

Самый проверенный народный рецепт — древесная зола: 1 стакан на 10 литров воды, настоять сутки и полить. Калий из золы отвечает за сахаристость и лежкость головок.

Важнейшее правило: после 15 июня азот полностью исключается — только калий и фосфор (сульфат калия, зола, суперфосфат), иначе вместо крупных головок получите жидкое «зеленое перо», которое быстро сгниет.

Ранее сообщалось, чем подкормить лук в июне.

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Дарья Иванова
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