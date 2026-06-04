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04 июня 2026 в 15:00

Рассада перца станет крепче в разы: простой способ закалки без холодного воздуха

Фото: Alexander Legky/Global Look Press
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Многие дачники уверены, что закаливать рассаду перца нужно холодным воздухом. Но такой способ часто только ослабляет растения. Намного мягче и эффективнее работает обычная вода правильной температуры.

Для начала рассаду в течение недели опрыскивают теплой водой не ниже 22 градусов. Затем температуру постепенно снижают до 18 градусов. Такой перепад помогает перцам привыкнуть к будущим условиям без сильного стресса.

Дополнительно растения поливают водой комнатной температуры — это укрепляет корни и помогает рассаде легче перенести пересадку. Опрыскивать лучше утром мелким распылением, чтобы листья успели высохнуть до вечера.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада стала крепче и быстрее прижилась в теплице. Она советует за несколько дней до высадки сократить полив, чтобы растения легче адаптировались на новом месте.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.

Проверено редакцией
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