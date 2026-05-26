Вношу эту подкормку в июне — в августе собираю крупные сладкие плотные головки лука

Вношу эту подкормку в июне — в августе собираю крупные сладкие плотные головки лука

В конце мая — начале июня у лука наступает критический этап: зеленая масса уже набрана, и растение переключается на формирование головки.

В июне луку жизненно необходимы фосфор и калий: фосфор укрепляет корни и ускоряет созревание головок, а калий отвечает за сладость, плотность и устойчивость к гнили и луковой мухе.

Самый проверенный народный рецепт — зольный настой: 1-2 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, настаивайте сутки, затем полейте грядки под корень (по 1 литру на квадратный метр).

Если предпочитаете минеральные удобрения, растворите в 10 л воды 20–30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия (или хлористого калия) — этого хватит на 2-3 квадратных метра. Альтернатива — монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) для внекорневой подкормки по листу.

Чтобы защитить лук от гнили и луковой мухи, за 3-4 недели до сбора урожая полностью прекратите полив и поливайте слабым соляным раствором (30 г на 10 л воды) под корень дважды за сезон.

Правильное питание в начале июня гарантирует, что к осени вы соберете крупные, сладкие, плотные головки, которые будут лежать до нового урожая без потерь.

Ранее были названы 5 сортов герани, которые цветут все лето.