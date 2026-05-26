Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 05:00

Вношу эту подкормку в июне — в августе собираю крупные сладкие плотные головки лука

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В конце мая — начале июня у лука наступает критический этап: зеленая масса уже набрана, и растение переключается на формирование головки.

В июне луку жизненно необходимы фосфор и калий: фосфор укрепляет корни и ускоряет созревание головок, а калий отвечает за сладость, плотность и устойчивость к гнили и луковой мухе.

Самый проверенный народный рецепт — зольный настой: 1-2 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, настаивайте сутки, затем полейте грядки под корень (по 1 литру на квадратный метр).

Если предпочитаете минеральные удобрения, растворите в 10 л воды 20–30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия (или хлористого калия) — этого хватит на 2-3 квадратных метра. Альтернатива — монофосфат калия (1 ч. л. на 10 л воды) для внекорневой подкормки по листу.

Чтобы защитить лук от гнили и луковой мухи, за 3-4 недели до сбора урожая полностью прекратите полив и поливайте слабым соляным раствором (30 г на 10 л воды) под корень дважды за сезон.

Правильное питание в начале июня гарантирует, что к осени вы соберете крупные, сладкие, плотные головки, которые будут лежать до нового урожая без потерь.

Ранее были названы 5 сортов герани, которые цветут все лето.

Проверено редакцией
Общество
дачи
огороды
лук
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FPV-дрон уничтожил машину ВСУ с необычными номерами
Бои за Верхнюю Терсу и уничтожение техники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 мая
Врач объяснила, почему многие женщины после 40 лет начинают спать хуже
Мирошник раскрыл правду о запуске пиар-кампании Запада на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 мая
Умер легендарный джазовый саксофонист
Названо несколько способов проецировать уверенность с помощью языка тела
В больницу в Красноярске доставили пилотов потерпевшего крушение самолета
Назван орган, который нужно проверять после 60 лет в первую очередь
«Я скоро умру»: радиоперехват раскрыл жалобы военного ВСУ
Два подъезда дома в Рязани признали подлежащими сносу после атаки ВСУ
Оператор БПЛА уничтожил пикап ВСУ трюком из Star Wars
Мирошник заявил, что новая атака поубавит спесь Киева
«Сама напросилась»: Мирошник высказался об ударах возмездия по Украине
Названа главная ошибка хранения конфет, портящая их вкус
Мошенники начали обманывать туристов через Telegram
«Спящий» вклад: что это такое, как проверить, как не потерять деньги
В Госдуме допустили, что Запад «сам привезет» Зеленского в Россию
ПВО сбила беспилотники у границ Ленобласти
Стало известно, что разрешат держать на столе во время ЕГЭ-2026
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.