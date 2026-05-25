Цветок для зон отдыха: с наступлением сумерек распускается, чувствуется сладкий аромат

Энотера, которую в народе ласково называют «ночная свеча», — это настоящая находка для дачи, способная удивить своей необычной особенностью и абсолютной неприхотливостью.

Главное преимущество этого многолетника — вечернее цветение: в отличие от обычных цветов, бутоны энотеры с наступлением сумерек стремительно, буквально за несколько минут, раскрываются в крупные шелковистые фонарики ярко-желтого, розового или белого цвета.

Это зрелище напоминает волшебство, а исходящий от цветов лимонный сладковатый аромат наполняет вечерний сад неповторимым шармом. Для дачи энотера хороша тем, что она не требует к себе почти никакого внимания: она засухоустойчива и не любит застоя воды, поэтому полив ей нужен лишь в сильную жару.

Растет на солнце и в полутени, адаптируется к любой, даже самой бедной почве, а главное — обладает отличной зимостойкостью и в большинстве регионов не нуждается в укрытии на зиму.

Цветет энотера очень долго — с июня до самых заморозков, постепенно раскрывая все новые и новые бутоны. Сажать ее можно в мае сразу в грунт семенами, которые стоят копейки, или делением куста — справится даже новичок.

