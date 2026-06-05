Гости умяли тазик этой сальсы за пять минут. Пришлось готовить вторую порцию

Гости умяли тазик этой сальсы за пять минут. Пришлось готовить вторую порцию

Сальсу можно купить, но это скучно. Домашняя — взрыв вкуса, и готовится быстрее, чем сбегаешь в магазин.

Ингредиенты

Фасоль стручковая замороженная — 200 г, помидор — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., перец халапеньо — 1–2 шт., лук репчатый — 0,5 шт., масло растительное — 2 ст. л., соус тако — 2 ст. л., соль — по вкусу, кинза — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю фасоль кипятком — так она зеленеет и остается хрустящей. Пока она стекает, режу помидор, перец и лук мелкими кубиками.

Теперь — халапеньо: разрезаю пополам, вычищаю семена и рублю в крошку. Тем временем разогреваю масло, бросаю все овощи, кроме халапеньо, и жарю 2 минуты на сильном огне.

Снимаю с плиты, добавляю рубленый перец и соус тако, солю. Сальсу выкладываю в миску, посыпаю кинзой — и вот она, идеальная напарница для начос.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Стручковая фасоль в сочетании с томатом дает удивительную текстуру — нежную, но с хрустинкой. Помидор я резал мелко, и он дал сок, который пропитал фасоль. Советую подавать сразу, пока чипсы не размокли. Гости умяли все за минуту.