Гости умяли тазик этой сальсы за пять минут. Пришлось готовить вторую порцию

Сальсу можно купить, но это скучно. Домашняя — взрыв вкуса, и готовится быстрее, чем сбегаешь в магазин.
Ингредиенты
Фасоль стручковая замороженная — 200 г, помидор — 1 шт., перец сладкий — 1 шт., перец халапеньо — 1–2 шт., лук репчатый — 0,5 шт., масло растительное — 2 ст. л., соус тако — 2 ст. л., соль — по вкусу, кинза — по вкусу.
Как готовлю
Сначала размораживаю фасоль кипятком — так она зеленеет и остается хрустящей. Пока она стекает, режу помидор, перец и лук мелкими кубиками.
Теперь — халапеньо: разрезаю пополам, вычищаю семена и рублю в крошку. Тем временем разогреваю масло, бросаю все овощи, кроме халапеньо, и жарю 2 минуты на сильном огне.
Снимаю с плиты, добавляю рубленый перец и соус тако, солю. Сальсу выкладываю в миску, посыпаю кинзой — и вот она, идеальная напарница для начос.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Стручковая фасоль в сочетании с томатом дает удивительную текстуру — нежную, но с хрустинкой. Помидор я резал мелко, и он дал сок, который пропитал фасоль. Советую подавать сразу, пока чипсы не размокли. Гости умяли все за минуту.