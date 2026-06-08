Помидоры, чеснок и мята — к мясу подаю обалденную закуску: лука нет, а вкус божественный

Помидоры, чеснок и мята — к мясу подаю обалденную закуску: лука нет, а вкус божественный

Беру помидоры, за 5 минут приготовила невероятно ароматную закуску, которую смели быстрее шашлыка. Получилось свежо, пряно, с мятной прохладой и чесночной искрой — вкуснее не придумаешь.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 крупных помидоров, 1 пучок свежей мяты (примерно 20 г), 2–3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки оливкового или подсолнечного масла, сок половины лимона, соль и черный перец по вкусу, щепотка сахара (по желанию). Помидоры нарежьте дольками или кубиками. Мяту мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте масло, лимонный сок, соль, перец и сахар.

Соедините помидоры с мятой и чесноком, залейте заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5 минут, чтобы помидоры пустили сок, и подавайте. Идеально к мясу на гриле, шашлыку или просто с белым хлебом. Лук действительно не нужен — мята и чеснок творят магию сами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот мятный салат с помидорами. Даже те, кто не любит мяту в еде, просили добавки. Кстати, вместо лимона можно взять лайм — кислинка будет тоньше. Находка, а не рецепт!