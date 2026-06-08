ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 07:00

Томаты не любят постоянство: почему опытные дачники меняют грядки каждый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие дачники годами сажают томаты на одном месте, а потом удивляются: кусты чаще болеют, плодов меньше, а земля становится словно «пустой». На самом деле проблема не в сортах и даже не всегда в погоде. Все дело в неправильном севообороте.

Томаты сильно истощают почву, особенно забирают калий и фосфор. Если снова высадить их на ту же грядку, растения начинают страдать от нехватки питания. Даже подкормки не всегда спасают ситуацию.

Есть и другая опасность — болезни. В земле после помидоров могут оставаться споры фитофторы, которые спокойно переживают зиму. Весной молодые кусты заражаются намного быстрее, особенно в сырую погоду.

После томатов лучше высаживать фасоль, горох, свеклу, морковь или зелень. Эти культуры помогают почве восстановиться и не поддерживают болезни пасленовых. А вот картофель, перец и баклажаны после помидоров сажать не стоит.

Хорошо помогают и сидераты — горчица или фацелия. Они улучшают землю и снижают риск грибковых заболеваний.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после смены грядок томаты стали меньше болеть и дали более ровный урожай. Еще один полезный совет — осенью обязательно убирать все растительные остатки с грядки, чтобы болезни не оставались зимовать в почве.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
Читайте также
В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение
Общество
В Минпросвещения объяснили, будут ли в колледжах оценивать поведение
Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе
Общество
Стало известно, сколько лет будут учиться студенты по новой системе
Закрываю помидоры «сладунцы» в июне, а в декабре открываю к молодой картошке: ленивый рецепт
Общество
Закрываю помидоры «сладунцы» в июне, а в декабре открываю к молодой картошке: ленивый рецепт
Томаты спеют как на дрожжах — дачники меняют полив и собирают урожай раньше
Общество
Томаты спеют как на дрожжах — дачники меняют полив и собирают урожай раньше
Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок
Здоровье/красота
Россиянам объяснили, почему не стоит налегать на овощи и ягоды с грядок
Общество
томаты
советы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек погиб и пять пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Пленный изобличил командиров ВСУ, которые завели бойцов в полуокружение
Отец Маска назвал Украину «машиной для отмывания денег»
«Мир изменился»: профессор раскрыл, кто станет центром влияния вместе с РФ
Повреждение энергообъекта оставило без света более тысячи жителей Одессы
Несколько сотен дронов ВСУ провалили задачу атаковать регионы России
Россиянку спасли из мошеннического колл-центра в Мьянме
Преступный удар по поезду, бесчинства ВСУ: новости СВО на утро 8 июня
Дроны атаковали важный узел магистрального транспорта нефти под Волгоградом
Израиль атаковал нефтехимический комплекс в Иране
Стало известно, пострадали ли россияне во время землетрясения на Филиппинах
Мужчина заживо сгорел в квартире на востоке Москвы
Резяпов нашел способ усилить защиту ТЭК России перед дронами ВСУ
ВСУ сделали российский регион целью своих беспилотников
Названа категория продуктов для хорошего настроения
Большие очереди на въезд в Россию образовались на КПП «Нарва»
Пассажиров атакованного ВСУ поезда вывезли с места происшествия
Власти Севастополя на фоне атаки ВСУ обратились к мирным гражданам
Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом
Gloria Jeans стала искать покупателей для двух производственных площадок
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.