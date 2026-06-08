Томаты не любят постоянство: почему опытные дачники меняют грядки каждый год

Томаты не любят постоянство: почему опытные дачники меняют грядки каждый год

Многие дачники годами сажают томаты на одном месте, а потом удивляются: кусты чаще болеют, плодов меньше, а земля становится словно «пустой». На самом деле проблема не в сортах и даже не всегда в погоде. Все дело в неправильном севообороте.

Томаты сильно истощают почву, особенно забирают калий и фосфор. Если снова высадить их на ту же грядку, растения начинают страдать от нехватки питания. Даже подкормки не всегда спасают ситуацию.

Есть и другая опасность — болезни. В земле после помидоров могут оставаться споры фитофторы, которые спокойно переживают зиму. Весной молодые кусты заражаются намного быстрее, особенно в сырую погоду.

После томатов лучше высаживать фасоль, горох, свеклу, морковь или зелень. Эти культуры помогают почве восстановиться и не поддерживают болезни пасленовых. А вот картофель, перец и баклажаны после помидоров сажать не стоит.

Хорошо помогают и сидераты — горчица или фацелия. Они улучшают землю и снижают риск грибковых заболеваний.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после смены грядок томаты стали меньше болеть и дали более ровный урожай. Еще один полезный совет — осенью обязательно убирать все растительные остатки с грядки, чтобы болезни не оставались зимовать в почве.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.