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07 июня 2026 в 13:00

Томаты спеют как на дрожжах — дачники меняют полив и собирают урожай раньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники мечтают снять первые красные помидоры раньше остальных. Оказывается, ускорить созревание помогает не дорогое удобрение, а особый режим полива. Такой способ заставляет томаты тратить силы не на ботву, а на плоды.

Когда завязи становятся размером с грецкий орех, полив сокращают до одного раза в пять дней. При этом воды под куст выливают больше обычного. Томаты начинают активнее развивать корни и быстрее запускают процесс созревания.

Через пару недель опытные огородники проливают кусты теплой водой и убирают листья ниже первой кисти. Это помогает плодам быстрее наливаться и краснеть. Дополнительно полезно замульчировать грядки — почва дольше сохраняет влагу и меньше перегревается.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что первые спелые томаты появились заметно раньше. Она также советует не перекармливать кусты азотом во второй половине лета, иначе растения уйдут в зелень вместо урожая.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
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