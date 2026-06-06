Томаты прут как на дрожжах: аптечные таблетки делают рассаду крепкой и мощной

Многие дачники тратят деньги на дорогие подкормки, хотя полезное средство уже лежит в домашней аптечке. Обычный валидол помогает рассаде томатов быстрее наращивать корни и легче переносить перепады температуры. Такой способ давно используют опытные огородники, чтобы получить крепкие кусты и богатый урожай.

Для раствора берут две таблетки валидола на литр воды комнатной температуры. Таблетки полностью растворяют и поливают рассаду через 7–10 дней после пикировки. Повторять обработку можно раз в две недели, но не более трех раз за сезон.

После такой подкормки стебли становятся крепче, листья — ярче, а корневая система развивается намного активнее. Метод подходит не только для томатов, но и для перцев с баклажанами.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада перестала вытягиваться даже при нехватке солнца. Она также советует не переливать томаты водой — крепкие корни лучше развиваются в слегка рыхлой и умеренно влажной почве.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.