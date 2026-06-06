Как избавиться от муравьев на участке: 8 проверенных способов

Как избавиться от муравьев на участке: 8 проверенных способов

Муравьи на участке — головная боль каждого второго дачника. Они портят грядки, разносят тлю по всему саду и обустраивают целые подземные города прямо под корнями ваших любимых растений. Но, прежде чем хвататься за химию, разберемся: как убрать муравейник с огорода, когда муравьи действительно опасны, а когда трогать их не стоит и, главное, нужна ли профилактика появления муравьев, чтобы уберечь урожай.

Важно понять с самого начала: бороться с муравьями на всем участке сразу — затея бессмысленная и даже вредная. Эти насекомые рыхлят землю, уничтожают слизней и личинок других вредителей. Выгнать их нужно точечно — с грядок, из теплицы, от плодово-ягодных кустов и деревьев. Если муравьи исчезли со всего участка разом — это тревожный сигнал: земля серьезно отравлена.

Народные средства от муравьев в огороде, химические препараты, уничтожение муравейника и профилактика появления — обо всем этом подробно и по делу читайте ниже.

Почему муравьи вредны: тля и повреждение корней

Муравьи на участке — это не просто неприятные соседи. Они активно сотрудничают с тлей: буквально пасут ее, переносят с растения на растение и охраняют от хищников. Взамен получают сладкое «молочко» — выделения тли. Такой симбиоз означает, что бороться с муравьями и тлей нужно одновременно, иначе результата не будет.

Кроме того, крупные муравейники, расположенные в корневой зоне растений, нарушают структуру почвы и иссушают корни. Особенно страдают клубника, смородина, слива и молодые саженцы. В теплице муравьи — однозначно нежелательные гости: закрытое пространство превращается в идеальный инкубатор для колонии.

Как избавиться от муравьев на участке: 8 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные средства: борная кислота, сода, чеснок, корица, керосин

Что делать с муравьями на участке — первый вопрос, который задает дачник, обнаружив муравейник под кустом смородины. Хорошая новость: народные средства от муравьев в огороде реально работают, и в большинстве случаев ими можно полностью обойтись.

Вот самые проверенные варианты:

Борная кислота — продается в аптеке за 30–60 рублей, смертельна для муравьев, но безопасна для почвы при умеренном применении. Борная кислота от муравьев и классический рецепт: два вареных яйца мелко измельчить, смешать с 1 чайной ложкой борной кислоты и 0,5 чайной ложки сахара, скатать шарики и разложить у муравейника. Белок «маскирует» яд, и насекомые утащат угощение в гнездо.

Сода с сахарной пудрой — смешать в пропорции 1:1, щедро посыпать муравейник и землю вокруг него. Сода нарушает пищеварение насекомых.

Чеснок — натереть дорожки и основания стеблей разрезанным зубчиком или пролить почву настоем: одна протертая головка на 1 литр воды.

Корица — насыпать порошком вокруг грядок или у входа в теплицу: муравьи не переносят этого запаха.

Керосин — несколько капель на тряпку, разложить вокруг муравейника; как и другие народные средства от муравьев в огороде, керосин работает в качестве мощного отпугивателя, но использовать его нужно аккуратно и вдали от посадок.

Все эти способы относятся к категории «мягкой» борьбы и вполне подходят для первого шага.

Сладкие ловушки и приманки своими руками

Приманки — один из самых хитрых способов борьбы, потому что работают изнутри колонии. Муравей сам приносит яд в муравейник, угощает сородичей и матку — и колония гибнет.

Приготовить эффективную приманку дома несложно:

Яичные шарики с борной кислотой (рецепт выше) — классика, проверенная агрономами. Сладкий сироп с борной кислотой — растворить 1 чайную ложку борной кислоты в 200 мл сахарного сиропа (3 столовые ложки сахара на стакан воды). Налить в крышечки и расставить у муравейника. Мясной фарш с борной кислотой — если рядом с муравейником нет цветников и огорода, можно использовать белковую приманку: 50 г фарша смешать с 0,5 чайной ложки борной кислоты, разложить небольшими порциями.

Важно: приманки нужно обновлять каждые 2–3 дня, пока активность муравьев не прекратится. Детей и домашних животных от этих мест лучше отдалить.

Как избавиться от муравьев на даче: 8 эффективных методов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Химические препараты и инсектициды: как выбрать и применить

Если народные средства от муравьев в огороде не дали результата за 1–2 недели, переходят к химии. Химические препараты от муравьев содержат, как правило, диазинон, лямбда-цигалотрин или хлорпирифос — вещества, токсичные для насекомых.

Популярные химические препараты от муравьев:

Жидкие (водорастворимые концентраты) или гранулированные средства на основе диазинона, гранулы рассыпают вокруг муравейника. Контактно-кишечные инсектициды на основе диазинона — подходят для теплиц и открытого грунта. Порошки-приманки или гели от немецкого производителя — препарат, например в виде порошка или гранул, действует до 6 недель. Его главное действующее вещество — хлорпирифос. Гели бытового назначения на основе хлорпирифоса или фипронила — удобны в теплице, наносятся точечно.

Как избавиться от муравьев на даче навсегда с помощью химии, не навредив себе:

работать строго в перчатках и маске;

не применять препараты в период цветения — это опасно для пчел;

не превышать дозировку, указанную в инструкции;

после обработки не поливать грядки 2–3 дня.

Важно! Избавиться от муравьев на даче навсегда с помощью одной только химии — задача нереальная, если не устранить тлю и не провести профилактику появления муравьев. Химия уничтожает колонию, но не защищает участок от новых гостей.

Как избавиться от муравьев на участке: 8 проверенных способов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уничтожение муравейника: кипяток, нашатырь, выкапывание, инсектицидная пыль

Нередко вопрос, что делать с муравьями на участке, решают радикально, уничтожая само гнездо. Вот четыре рабочих способа:

Кипяток — влить 5–10 литров крутого кипятка прямо в раскопанный муравейник. Эффективно, но может потребоваться 2–3 процедуры. Метод не подходит вблизи корней деревьев и кустарников.

Раствор нашатырного спирта 10% — залить муравейник 2–3 литрами нашатыря. Работает с одного раза. Необходимо работать в сухую погоду, в противогазе или в респираторе и защитных очках. Нельзя применять вблизи растений.

Выкапывание — самый трудоемкий, но надежный способ. Копать лучше поздно вечером, когда все насекомые вернулись в гнездо. Придется вынуть 2–3 ведра земли вместе с яйцами и маткой. Без матки колония погибнет.

Инсектицидная пыль — препараты в виде порошка (например, «Пиретрум» или дусты на основе диатомита) засыпают в раскопанный муравейник и в ходы. Порошок прилипает к телу насекомых и уничтожает их.

Также убрать муравейник с огорода помогает горячая зола прямо из печи: муравейник слегка подкапывают и засыпают золой. Сыпать надо осторожно, чтобы не обжечься самому.

Профилактика: удаление тли, чистота участка, запаховые барьеры

Как избавиться от муравьев на даче навсегда — вопрос, который решается не столько истреблением, сколько грамотной профилактикой появления муравьев. Если создать условия, некомфортные для колонии, новые муравьи просто не придут.

Основные меры профилактики появления муравьев:

Уничтожайте тлю — без «дойного стада» муравьям нечего делать на ваших грядках. Обрабатывайте растения мыльным раствором (30–40 г хозяйственного мыла на 10 л воды) при первых признаках заражения. Следите за чистотой участка — убирайте остатки пищи, гнилые плоды, не оставляйте открытый компост у грядок. Создавайте запаховые барьеры — посейте вдоль грядок мяту, полынь, базилик, розмарин или петрушку. Среди цветов муравьев отпугивают бархатцы, лаванда, пижма, календула и тысячелистник. Используйте нашатырный спирт — 2 столовые ложки на 10 литров воды, пролить почву вокруг грядок. Работать строго в перчатках и маске. Запах держится долго и не дает муравьям обосноваться рядом. Мульчируйте хвоей — запах хвои отпугивает муравьев и заодно подкисляет почву, что полезно для ягодных культур.

Профилактика: удаление тли, чистота участка, запаховые барьеры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные средства от муравьев в огороде в профилактических целях работают ничуть не хуже химии — и при этом совершенно безопасны для урожая, пчел и домашних животных. Главное — применять их регулярно, а не только когда колония уже «переехала» под любимый куст смородины.

Ранее мы рассказывали, как побороть колорадского жука.