Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 12:30

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды

Как спасти урожай от жары и солнца Как спасти урожай от жары и солнца Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жара, которая помогает урожаю налиться соком, способна за пару суток обратить все труды дачника в пепел. Солнце — главный союзник огородника: без него не созреют ни томаты, ни огурцы, ни ягоды. Но то же солнце в пиковые часы становится врагом: обжигает листья, сушит почву и провоцирует стресс у растений именно в момент, когда плоды набирают вес и сахар. Разбираемся, как уберечь урожай от жары и палящего солнца — и что делать, если следом за засухой придут дожди.

Почему растения боятся жары и солнца?

Солнечные лучи опасны не сами по себе, а в сочетании с высокой температурой и недостатком влаги. У огурцов и кабачков от переизбытка ультрафиолета грубеет и желтеет кожица, завязи усыхают, не успев налиться. Томаты получают классические солнечные ожоги — светлые, будто вареные пятна на боку плода, обращенном к югу. Картофель реагирует хуже всех: перегретая почва останавливает налив клубней, а зеленая ботва вянет уже при +30°C в тени. Ягоды и цветы от прямого солнца просто увядают и осыпаются: тонкие лепестки и нежная мякоть не выдерживают обезвоживания.

Главная ошибка садоводов в жару — надеяться, что растение само справится. На самом деле в пик тепла устьица листьев закрываются, фотосинтез останавливается, и урожай перестает расти в принципе, даже если полив в норме.

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спасти урожай от жары и солнца

Спасение держится на трех опорах: правильный полив, притенение и мульча. Вот рабочая инструкция для жарких дней:

  1. Поливайте только рано утром до восхода солнца или вечером после захода — днем капли на листьях работают как линзы и усиливают ожоги.

  2. Направляйте воду строго под корень, а не по листве, и используйте отстоявшуюся теплую воду, а не ледяную из скважины.

  3. Поливайте реже, но обильно — 5–10 литров под куст томата или кабачка раз в 2–3 дня, чтобы влага дошла до глубоких корней.

  4. Установите временное укрытие из белого агроволокна, притеняющей сетки или старой светлой ткани на дугах — оно снижает температуру листа на несколько градусов, пропуская свет для фотосинтеза.

  5. Замульчируйте грядки слоем соломы, скошенной травы или опилок толщиной 5–7 см — это удержит влагу и охладит корни.

  6. В самую жару спрысните растения раствором мела или белой глины — тонкая светлая пленка отражает до 90% ультрафиолета.

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать перед дождями и похолоданием

Резкая смена погоды — от жары и засухи к затяжным дождям и +20°C — для почти созревшего урожая опаснее самой жары. После длительной сухости корни резко впитывают влагу, плоды набухают быстрее, чем растягивается кожица, и томаты, сливы да и кабачки трескаются буквально за сутки. Действовать нужно заранее, до первого дождя:

  1. Снимите плоды технической или бурой зрелости — они дозреют дома, но не растрескаются на кусте.

  2. Прекратите обильный полив за 3–5 дней до ожидаемых дождей, чтобы не спровоцировать резкий скачок влажности почвы.

  3. Уберите лишнюю мульчу от стеблей и прорыхлите землю — застой воды у корня в прохладную погоду ведет к гнилям.

  4. Подкормите растения калием и кальцием — они укрепляют кожицу плода и снижают риск трещин при перепадах.

  5. В теплице усилите проветривание, чтобы конденсат от похолодания не спровоцировал грибковые болезни.

Урожай, который прошел через жару и дождь без потерь, — лучшее доказательство того, что забота садовода важнее капризов погоды. Немного внимания к поливу, укрытию и своевременному сбору плодов — и урожай порадует вас в любую погоду.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать для скорого созревания в августе огурцов и томатов.

Читайте также
Августовский уход за томатами меняет все: помидоры быстрее краснеют и наливаются на глазах
Общество
Августовский уход за томатами меняет все: помидоры быстрее краснеют и наливаются на глазах
Агроэксперт назвал точные сроки начала снижения цен на сахар в России
Экономика
Агроэксперт назвал точные сроки начала снижения цен на сахар в России
«Температура максимальная»: синоптик рассказала о погоде в Москве 6 августа
Москва
«Температура максимальная»: синоптик рассказала о погоде в Москве 6 августа
Делаю так каждое лето с огурцами: завязи перестают желтеть, а плодов становится больше
Общество
Делаю так каждое лето с огурцами: завязи перестают желтеть, а плодов становится больше
Сибирский горлодер — король закусок: ядреный, без варки — к мясу, картошке и на хлебушек
Общество
Сибирский горлодер — король закусок: ядреный, без варки — к мясу, картошке и на хлебушек
август
урожай
жара
огурцы
томаты
кабачки
полив
садовод
советы
садоводство
дача
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности ДТП в Омске на пешеходном переходе
Восемь человек пострадали при ДТП в Омске
Пасечник: пять человек пострадали при атаке ВСУ на склад в Луганске
Стало известно, где содержится историк Кирпиченок
Эстонцев предупредили о сюрпризах в платежках за электричество этой зимой
Реабилитолог напомнила о пользе спорта для когнитивных функций
Машину туристов из России повредили в Грузии в первую ночь поездки
Аналитик ответил, какого оружия не хватает США
Безэкипажный катер ВСУ провалил миссию и ушел на дно
Раскрыта цель задержания историка Кирпиченка в Израиле
Российские бойцы разнесли украинскую бронемашину «Козак» вместе с экипажем
Стало известно, сколько военнослужащих потеряли ВСУ за сутки
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов в зоне СВО
ВС России поразили логистическую инфраструктуру ВСУ
Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
В МИД Польши остались недовольны отношением Сейма к России
Химик объяснил, почему лучше не готовить в горячей воде из-под крана
Названы страшные последствия употребления продуктов с кишечной палочкой
Администрация Иркутска ответила на жалобу о закрытии спортивных объектов
В России запретили продажу шести моделей грузовиков
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.