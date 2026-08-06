Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды

Как спасти урожай от жары и солнца

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды

Жара, которая помогает урожаю налиться соком, способна за пару суток обратить все труды дачника в пепел. Солнце — главный союзник огородника: без него не созреют ни томаты, ни огурцы, ни ягоды. Но то же солнце в пиковые часы становится врагом: обжигает листья, сушит почву и провоцирует стресс у растений именно в момент, когда плоды набирают вес и сахар. Разбираемся, как уберечь урожай от жары и палящего солнца — и что делать, если следом за засухой придут дожди.

Почему растения боятся жары и солнца?

Солнечные лучи опасны не сами по себе, а в сочетании с высокой температурой и недостатком влаги. У огурцов и кабачков от переизбытка ультрафиолета грубеет и желтеет кожица, завязи усыхают, не успев налиться. Томаты получают классические солнечные ожоги — светлые, будто вареные пятна на боку плода, обращенном к югу. Картофель реагирует хуже всех: перегретая почва останавливает налив клубней, а зеленая ботва вянет уже при +30°C в тени. Ягоды и цветы от прямого солнца просто увядают и осыпаются: тонкие лепестки и нежная мякоть не выдерживают обезвоживания.

Главная ошибка садоводов в жару — надеяться, что растение само справится. На самом деле в пик тепла устьица листьев закрываются, фотосинтез останавливается, и урожай перестает расти в принципе, даже если полив в норме.

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спасти урожай от жары и солнца

Спасение держится на трех опорах: правильный полив, притенение и мульча. Вот рабочая инструкция для жарких дней:

Поливайте только рано утром до восхода солнца или вечером после захода — днем капли на листьях работают как линзы и усиливают ожоги. Направляйте воду строго под корень, а не по листве, и используйте отстоявшуюся теплую воду, а не ледяную из скважины. Поливайте реже, но обильно — 5–10 литров под куст томата или кабачка раз в 2–3 дня, чтобы влага дошла до глубоких корней. Установите временное укрытие из белого агроволокна, притеняющей сетки или старой светлой ткани на дугах — оно снижает температуру листа на несколько градусов, пропуская свет для фотосинтеза. Замульчируйте грядки слоем соломы, скошенной травы или опилок толщиной 5–7 см — это удержит влагу и охладит корни. В самую жару спрысните растения раствором мела или белой глины — тонкая светлая пленка отражает до 90% ультрафиолета.

Жара, солнце, дожди: как москвичам не потерять урожай при капризах погоды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать перед дождями и похолоданием

Резкая смена погоды — от жары и засухи к затяжным дождям и +20°C — для почти созревшего урожая опаснее самой жары. После длительной сухости корни резко впитывают влагу, плоды набухают быстрее, чем растягивается кожица, и томаты, сливы да и кабачки трескаются буквально за сутки. Действовать нужно заранее, до первого дождя:

Снимите плоды технической или бурой зрелости — они дозреют дома, но не растрескаются на кусте. Прекратите обильный полив за 3–5 дней до ожидаемых дождей, чтобы не спровоцировать резкий скачок влажности почвы. Уберите лишнюю мульчу от стеблей и прорыхлите землю — застой воды у корня в прохладную погоду ведет к гнилям. Подкормите растения калием и кальцием — они укрепляют кожицу плода и снижают риск трещин при перепадах. В теплице усилите проветривание, чтобы конденсат от похолодания не спровоцировал грибковые болезни.

Урожай, который прошел через жару и дождь без потерь, — лучшее доказательство того, что забота садовода важнее капризов погоды. Немного внимания к поливу, укрытию и своевременному сбору плодов — и урожай порадует вас в любую погоду.

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