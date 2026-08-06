Сибирский горлодер — король закусок: ядреный, без варки — к мясу, картошке и на хлебушек

Беру помидоры, хрен и чеснок — кручу сибирский горлодер без варки: ядреный, как аджика, а готовится за 15 минут. Получается огненная закуска с ярким, пряным вкусом, которая бодрит не хуже кофе и отлично идет к мясным блюдам, пельменям и просто на хлеб. Никаких сложных стерилизаций — просто перекручиваю овощи, добавляю соль и уксус, раскладываю по банкам. Острота и аромат остаются на всю зиму, а цвет сохраняется ярким, как летний помидор. Эта заготовка — хит для любителей острого, она не хранится долго, потому что съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров, 200 г корня хрена, 200 г чеснока, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 50 мл 9% уксуса. Помидоры, хрен и чеснок пропустите через мясорубку. Добавьте соль, сахар и уксус, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закрутите крышками, храните в холодильнике или погребе.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот горлодер для своих друзей. Даже те, кто боится остроты, оценили его пикантность. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!