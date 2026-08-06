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06 августа 2026 в 09:38

Августовский уход за томатами меняет все: помидоры быстрее краснеют и наливаются на глазах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Август — время, когда томатам особенно нужен правильный уход. Несколько простых приемов помогут кустам направить силы не на рост ботвы, а на быстрое созревание плодов, чтобы урожай успел полностью налиться до похолодания.

Поливайте томаты не чаще одного раза в 7–10 дней и исключите азотные подкормки. Удалите нижние листья до первой кисти, мелкие цветки и слабые завязи, а верхушку главного стебля прищипните, оставив 2–3 листа над верхней кистью.

Подкормите растения настоем древесной золы — 2 стакана на 10 литров воды. Для опрыскивания подойдет раствор из 30–40 капель йода на 10 литров воды. Если ночью температура опускается ниже +10 °C, снимайте томаты молочной спелости: дома они отлично дозреют рядом со спелым яблоком или бананом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная прищипка помогает получить более дружное созревание урожая. Дополнительно регулярно проветривайте теплицу и не допускайте излишней влажности — так риск фитофторы будет значительно ниже.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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