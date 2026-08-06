Делаю так каждое лето с огурцами: завязи перестают желтеть, а плодов становится больше

Делаю так каждое лето с огурцами: завязи перестают желтеть, а плодов становится больше

На кустах много завязей, а огурцов почти нет? Часто причина вовсе не в болезнях, а в уходе. Достаточно исправить несколько распространенных ошибок, чтобы растения начали активно наращивать урожай.

Если завязи желтеют и не увеличиваются, молодые кусты немного разгрузите, удалив часть нижних и слабых завязей. У взрослых растений срежьте старые листья и лишние боковые побеги, которые загущают посадки. Поливайте огурцы только теплой водой, не допускайте пересыхания почвы, в жару притеняйте теплицу, а в прохладные ночи закрывайте ее раньше.

Не перекармливайте растения азотом — он стимулирует рост листьев. Если кусты выглядят здоровыми, используйте калийные удобрения, например монофосфат или сульфат калия, но не вносите их одновременно.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярный осмотр кустов помогает вовремя предотвратить потерю урожая. Дополнительно собирайте огурцы каждые 1–2 дня — это стимулирует появление новых плодов и позволяет дольше получать свежий урожай.

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