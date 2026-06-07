Закрываю помидоры «сладунцы» в июне, а в декабре открываю к молодой картошке: ленивый рецепт

Закрываю помидоры «сладунцы» в июне, а в декабре открываю к молодой картошке: ленивый рецепт

Открываю семейную тетрадь и в июне уже закрываю трехлитровую банку помидоров «сладунцы» — рассол выпивают до последней капли. Получается обалденная вкуснятина: томаты сладкие, с пикантной пряной ноткой, упругие, а маринад прозрачный, янтарный, пахнет гвоздикой и укропом.

Для приготовления вам понадобится (на банку 3 л): 1,5–1,6 кг помидоров, 200 г сахара, 1 ст. ложка соли, 1,5 л воды, 3 лавровых листа, по 5 горошин черного и душистого перца, 3 бутона гвоздики, 0,5 ч. ложки семян укропа, 100 мл уксуса 9%. Банки простерилизуйте. Помидоры вымойте, наколите зубочисткой у плодоножки. Уложите в банку вместе со специями. Вскипятите воду, залейте помидоры на 15 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, вскипятите. Влейте уксус, затем горячий рассол — в банку. Закатайте, переверните, укутайте до остывания. Через месяц получите сладкие помидоры, от которых не оторваться.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти помидоры «Сладунцы». Даже те, кто не любит консервацию, просили рецепт соседи. Кстати, вместо укропа можно взять эстрагон — получится необычный пряный аромат. Находка, а не рецепт!