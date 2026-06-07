Взбиваю яйца с сахаром до облачной пены — пеку «Ириску»: бисквит мягче пуха, крем, как ирис

Беру 6 яиц, мед, какао и вареную сгущенку и за 20 минут пеку шоколадный торт «Ириска», мягче шелка. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный бисквит с медовым ароматом, прослоенный кремом из сливочного масла и ириски, тает во рту, как дорогой трюфель.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 6 яиц, 200 г сахара, 2 ст. ложки меда, 10 г разрыхлителя, 2 ст. ложки какао, 250 г муки, щепотка ванилина; для крема — 250 г сливочного масла, 1,5 банки вареной сгущенки, 100 г обычного сгущенного молока. Яйца комнатной температуры взбейте с сахаром в пышную пену (5 минут). Добавьте мед и разрыхлитель, взбивайте еще 2 минуты. Смешайте муку, какао и ванилин, просейте к яйцам, аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто в форму (20–22 см), застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут (проверьте спичкой). Остудите бисквит, разрежьте на 2–3 коржа. Для крема взбейте мягкое масло до пушка, постепенно добавьте вареную сгущенку и обычную сгущенку, взбивая до гладкости. Промажьте коржи и верх торта. Дайте пропитаться 2 часа в холодильнике. Пустой чай не пьем — только с «Ириской»!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот торт «Ириска». Даже те, кто не любит медовую выпечку, просили рецепт. Кстати, вместо обычной сгущенки можно добавить 50 мл коньяка в крем — появится благородный оттенок. Находка, а не рецепт!