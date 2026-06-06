Запекаю один бисквит вместо десяти коржей — выходит «Медовик-суфле»: нежнее и вкуснее классики

Вместо того чтобы катать десять тонких коржей и ждать, пока каждый пропечется, я просто запекаю медовый бисквит в форме — и за 15 минут получаю торт мечты. Ленивый «Медовик» выходит нежнее классического: бисквит пропитывается сметанным кремом насквозь, становится влажным, словно суфле, а по вкусу — тот самый узнаваемый мед с карамельной ноткой.

Никакой раскатки, никаких прилипающих скалок — только одна форма, одна выпечка и пять минут на сборку. Для приготовления вам понадобится: 170 г муки, 50 г сахара, 4 яйца, 120 г сливочного масла, полстакана меда, 1 ч. ложка соды. Для крема: 600 г жирной сметаны (от 25%), 2–3 ст. ложки сахарной пудры. В сотейнике растопите масло с медом, остудите. Отдельно взбейте яйца с сахаром, добавьте медовую смесь, затем муку и соду. Тесто вылейте в смазанную форму (20–22 см). Выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Остывший бисквит разрежьте на 3–4 коржа. Сметану взбейте с пудрой. Промажьте коржи и верх. Дайте пропитаться хотя бы 3 часа.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ленивый медовик. Даже те, кто годами боялся печь «Медовик», теперь просят рецепт каждую неделю. Кстати, вместо сметаны можно использовать маскарпоне с ложкой меда — крем станет еще воздушнее. Находка, а не рецепт!