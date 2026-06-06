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06 июня 2026 в 10:00

Завариваю манку кипятком с сыром — пеку хрустящие оладьи по-молдавски за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Завариваю манку кипятком с солью и сыром — и через 10 минут пеку хрустящие оладьи по-молдавски без возни. Получается обалденная вкуснятина: румяные, с тонкой хрустящей корочкой, а внутри — тягучая сырная сердцевина и нежная манная основа. Идеальны к супу, на завтрак или как быстрая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 100 г манной крупы, 300 мл кипятка, 150 г твердого сыра (или брынзы), 1 яйцо, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Манку засыпьте в миску, залейте крутым кипятком, интенсивно перемешайте до однородности. Оставьте на 3–5 минут набухать. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте к манной массе вместе с яйцом и солью. Тщательно перемешайте тесто — оно получится густым, как заварное. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом. Хрустят лучше чипсов, а по сытности заменяют полноценный перекус.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти молдавские оладьи из манки с сыром. Даже те, кто не ест манную кашу, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо твердого сыра можно взять сулугуни — получится тягучая сердцевина. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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