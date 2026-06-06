Взбиваю творог с кефиром в шелк — и в холодильник! Клубнично-творожное чудо — ни грамма муки и масла

Взбиваю творог с кефиром в шелк — и в холодильник! Клубнично-творожное чудо — ни грамма муки и масла

Смешиваю творог, кефир и клубнику — и убираю в холодильник вместо духовки. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный, похожий на облако десерт с кисло-сладкими ягодными вкраплениями и творожной прохладой — завтрак с ним растягивается на часы, потому что никто не может оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (5–9%), 300 мл кефира, 3 ст. ложки меда или сахара, 250 г свежей клубники, 20 г желатина, 100 мл холодной воды, ванилин. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут. Клубнику вымойте, обсушите, крупные ягоды разрежьте пополам. Творог, кефир, мед и ванилин пробейте блендером до однородного крема. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, влейте в творожную массу, перемешайте. Добавьте клубнику, аккуратно перемешайте лопаткой. Перелейте в форму или красивые стаканы. Уберите в холодильник минимум на 4 часа (лучше на ночь). Десерт застынет без выпечки, как нежное суфле. Перед подачей можно украсить мятой или ягодным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот заливной пирог без духовки. Даже те, кто не любит творожные десерты, просили добавки. Кстати, вместо клубники можно взять малину или персики — сезонный вариант. Находка, а не рецепт!