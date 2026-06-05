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05 июня 2026 в 10:30

Клубника, бананы и творог — через 5 часов десерт лучше торта: без выпечки, без муки, без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
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Беру клубнику, бананы, творог и желатин — и готовлю десерт без духовки за 15 минут. Получается обалденная вкуснятина: нежный, тающий во рту, похожий на облако чизкейк без основы, с яркими вкраплениями ягод и фруктов — вкуснее любого торта и в сто раз полезнее.

Для приготовления вам понадобится: 250 г клубники, 2 банана, 2 ст. л. лимонного сока, 350 г творога, 400 г сметаны, 160 г сахара, 10 г ванильного сахара, 25 г быстрорастворимого желатина, 70 мл холодной воды, 30 г белого шоколада. Желатин залейте водой на 5–7 минут.

Бананы нарежьте кружочками, сбрызните лимонным соком. Клубнику вымойте, крупные ягоды разрежьте пополам. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар пробейте блендером до однородности. Растопите желатин в микроволновке, влейте в творожную массу, перемешайте. Добавьте клубнику и бананы, аккуратно перемешайте лопаткой. Переложите в форму (диаметр 16 см), посыпьте рубленым белым шоколадом. Уберите в холодильник на 5 часов (лучше на ночь). Нарежьте порционно — и летний восторг на столе.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот клубнично-банановый десерт. Даже те, кто равнодушен к творожным запеканкам, просили рецепт. Кстати, вместо белого шоколада можно взять кокосовую стружку — получится еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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