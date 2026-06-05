Обычные драники надоели — готовлю куриные с сыром и зеленью: вкус 10 из 10, готовлю за 20 минут

Обычные драники надоели — готовлю куриные с сыром и зеленью: вкус 10 из 10, готовлю за 20 минут

Беру куриный фарш, кабачок и сыр — и готовлю сочные оладьи без хлопот. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные внутри, с хрустящей золотистой корочкой и тягучими сырными нитями — даже те, кто равнодушен к курице, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе (или фарша), 1 небольшой кабачок (200–250 г), 100 г твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. ложки муки, соль, перец, сушеный чеснок по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе пропустите через мясорубку или мелко порубите ножом. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Сыр натрите на мелкой терке.

Смешайте фарш, кабачок, сыр, яйца, муку, соль, перец и чеснок. Тщательно вымешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте фарш ложкой, формируя оладьи, и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом. Благодаря кабачку оладьи получаются невероятно сочными и нежными.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти куриные оладьи с сыром и кабачком. Даже те, кто не любит куриную грудку за сухость, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо кабачка можно взять цукини или тыкву — получится осенний вариант. Находка, а не рецепт!