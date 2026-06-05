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05 июня 2026 в 13:00

Беру обычное варенье и горсть орехов — через 2 часа подаю пастилу вкуснее зефира: никакого желатина и возни

Фото: D-NEWS.ru
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Беру килограмм варенья, горсть орехов и противень — и через 2 часа получаю домашнюю пастилу без желатина. Получается обалденная вкуснятина: сладкая, тягучая, с ореховым хрустом и ярким ягодным вкусом — лучше любого зефира и мармелада, и никакой химии.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг варенья (лучше смородинового, яблочного или абрикосового — с высоким содержанием пектина), 60 г грецких орехов, 20 мл растительного масла (для смазывания). Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до легкого аромата, затем измельчите в блендере не в муку, а мелкими кусочками. Если в варенье крупные кусочки фруктов, пробейте его блендером до однородности. Смешайте варенье с орехами. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом.

Выложите варенье тонким слоем (около 5–7 мм) и разровняйте. Сушите в духовке при температуре 60–80 °C с приоткрытой дверцей 2–2,5 часа, пока пастила не перестанет липнуть к рукам. Остудите, нарежьте полосками или сверните в рулет. Храните в закрытой банке. Идеальное полезное лакомство к чаю!

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту пастилу из варенья. Даже те, кто не любит слишком сладкое, уплетали за обе щеки. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль или семечки — получится новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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