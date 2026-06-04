Это варенье из розы готовлю быстро, но сразу прячу — иначе не дотянет до зимы

Это варенье из розы готовлю быстро, но сразу прячу — иначе не дотянет до зимы

Собрать лепестки — это квест, но результат стоит каждой минуты. Друзья в шоке, когда узнают, что варенье не из ягод, а из цветов.

Ингредиенты

Лепестки чайной розы или шиповника — 500 г, сахар — 600 г, вода — 100 мл, лимонная кислота — 2 г, соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала я замочил лепестки в подсоленной воде на 10 минут — это выгоняет всех жучков и мусор. Тем временем промыл их в чистой воде и дал обсохнуть на дуршлаге. Теперь надо варить сироп: сахар и вода кипят 3 минуты, потом я кидаю лепестки и варю 5 минут. Остужаю массу, снова довожу до кипения, добавляю лимонку и варю еще 10 минут. Горячее варенье разливаю по стерильным банкам — аромат стоит такой, что соседи забегают в гости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, что лепестки не разварились в кашу, а остались целыми, нежными, чуть хрустящими на зубе. Варенье получилось густым, янтарно-розовым, и пахнет так, будто вся кухня утопает в цветах. Рекомендую хранить в холодильнике не больше месяца — иначе сами не заметите, как съедите все за неделю.