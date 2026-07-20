Часть фонтана обрушилась на ребенка, отмечавшего победу Испании на ЧМ-2026 Подросток погиб в Испании после празднования победы сборной страны на ЧМ-2026

Подросток погиб в результате обрушения фонтана во время празднования победы сборной Испании на чемпионате мира, сообщает Europa Press. По информации издания, трагедия произошла на площади в испанском городе Сьюдад-Родриго.

13-летний мальчик забрался на фонтан вместе с другими молодыми людьми. Часть конструкции не выдержала и обрушилась, на ребенка упал один из камней. Прибывшая на место ЧП полиция пыталась помочь, но подросток скончался от полученных травм.

По данным агентства EFE, всего в Испании во время праздничных мероприятий пострадали свыше 80 человек, двое погибли. Помимо всего прочего, сообщается минимум о 12 задержанных.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что удаление полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса ослабило нападение команды в финальном матче чемпионата мира по футболу с Испанией. Однако, по его словам, у южноамериканского коллектива и так было слишком мало шансов на завоевание титула.