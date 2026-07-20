Экс-нардеп Рады раскрыл, вернут ли Федорова на пост в Минобороны Украины Экс-нардеп Рады Олейник: Федоров вновь может стать министром обороны Украины

Экс-министра обороны Украины Михаила Федорова могут вернуть на этот пост только в случае сильнейшего давления на президента страны Владимира Зеленского со стороны Запада, заявил в беседе с «Ридусом» бывший нардеп Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Зеленский попытается переждать острую фазу протестов после отставки Федорова.

Вынудят ли Зеленского вернуть Федорова, зависит не только от внутреннего давления, но и от внешнего, исходящего от заинтересованных стран Запада. Иностранные игроки в данном случае связаны с интересами американского финансиста Джорджа Сороса. В 2025 году президент Украины пытался подчинить себе НАБУ и САП. Принятый по этому поводу закон вскоре отменился из-за внутреннего и внешнего давления. Сейчас ситуация для Зеленского сложнее, поскольку кормовая база сужается, — отметил Олейник.

По мнению экс-нардепа, украинский лидер способен преодолеть текущий кризис, поскольку публичное давление на него в этот раз оказалось слабее, чем в случае с законом о НАБУ. Критических заявлений со стороны стран G7 в адрес Зеленского не последовало, подчеркнул эксперт.

Ранее политолог экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Федоров может оказаться в тюрьме или повторить судьбу экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Зеленский не перестанет оказывать давление на экс-главу ведомства.