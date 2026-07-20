Польша призвала Украину отреагировать на поведение своих граждан Глава Минобороны Польши призвал Украину повлиять на поведение своих граждан

Украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать порядок на польской территории, заявил на встрече с журналистами министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что в стране фиксировались случаи недостойного поведения граждан Украины, передает Polskie Radio.

Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

В качестве примера министр привел ситуацию с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой для транспорта пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татранском национальном парке. По словам Косиняка-Камыша, подобные случаи требуют реакции со стороны украинских властей.

Ранее в польском городе Плоцк мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую после того, как услышал их разговор на украинском языке. По словам подростка, пассажир начал оскорблять их и заявил, что «в Польше нужно говорить по-польски». Затем мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.