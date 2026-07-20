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20 июля 2026 в 15:06

Польша призвала Украину отреагировать на поведение своих граждан

Глава Минобороны Польши призвал Украину повлиять на поведение своих граждан

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать порядок на польской территории, заявил на встрече с журналистами министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что в стране фиксировались случаи недостойного поведения граждан Украины, передает Polskie Radio.

Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

В качестве примера министр привел ситуацию с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой для транспорта пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татранском национальном парке. По словам Косиняка-Камыша, подобные случаи требуют реакции со стороны украинских властей.

Ранее в польском городе Плоцк мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую после того, как услышал их разговор на украинском языке. По словам подростка, пассажир начал оскорблять их и заявил, что «в Польше нужно говорить по-польски». Затем мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.

Европа
Польша
Украина
Владислав Косиняк-Камыш
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