Польша призвала Украину отреагировать на поведение своих граждан

Украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать порядок на польской территории, заявил на встрече с журналистами министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что в стране фиксировались случаи недостойного поведения граждан Украины, передает Polskie Radio.
Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране, — подчеркнул Косиняк-Камыш.
В качестве примера министр привел ситуацию с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой для транспорта пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татранском национальном парке. По словам Косиняка-Камыша, подобные случаи требуют реакции со стороны украинских властей.
Ранее в польском городе Плоцк мужчина напал в автобусе на 15-летнего подростка с Украины и его знакомую после того, как услышал их разговор на украинском языке. По словам подростка, пассажир начал оскорблять их и заявил, что «в Польше нужно говорить по-польски». Затем мужчина ударил юношу ладонью по лицу, а после остановки автобуса вытолкнул обоих на улицу.