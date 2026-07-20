Тело пропавшей модели нашли в водохранилище

В Польше обнаружили тело таинственно пропавшей 13 июля модели, сообщает Need To Know. Последний раз Джессику Ярикре видели около собственного дома во Вроцлаве.

Стало известно, что родные девушки не смогли с ней связаться и обратились в полицию. Позже в ее квартире обнаружили документы и мобильный телефон, который модель не взяла с собой, уходя из дома.

Примерно в два часа ночи 15 июля девушку обнаружили в водохранилище без признаков жизни. Что конкретно случилось, пока неизвестно. За несколько дней до исчезновения Ярикре участвовала в показе на Неделе моды во Вроцлаве. Также девушка, помимо модельной карьеры, развивалась и в музыкальной сфере.

Ранее стало известно о том, что в Австрии полицейские начали разыскивать девятилетнюю девочку, пропавшую без вести после похода в туалет в торговом центре. Инцидент произошел вечером во вторник, 7 июля. Девочка была вместе с сопровождающим из социального учреждения. После потери ребенка сопровождающий оперативно сообщил о случившемся полиции, однако найти подростка пока не удалось.