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08 июля 2026 в 20:14

Девочка отпросилась в туалет в торговом центре и пропала без вести

В Австрии девятилетняя девочка пошла в туалет в торговом центре и пропала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Австрии полицейские разыскивают девятилетнюю девочку, пропавшую без вести после похода в туалет в торговом центре, сообщает Kronen Zeitung. Инцидент произошел вечером во вторник, 7 июля. Девочка была вместе с сопровождающим из социального учреждения.

По данным источника, в один момент она отпросилась в туалет, а затем бесследно исчезла. После потери ребенка сопровождающий оперативно сообщил о случившемся полиции, однако найти подростка пока не удалось.

Отмечается, что девочка находится под опекой Венской службы защиты детей и молодежи. С 2022 года она воспитывается в специализированных социальных учреждениях. Известно, что за последние два года ребенок уже несколько раз самовольно покидал место проживания.

Ранее стало известно, что в Кызыле разыскивают двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвуют 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. Правоохранители выяснили, что дети могли находиться на берегу реки Енисей в районе дамбы на Колхозной улице.

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