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20 июля 2026 в 15:37

Политолог назвал причину изменения риторики Берлина

Политолог Камкин: Мерц пытается вернуть часть голосов сменой риторики

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Изменение риторики Берлина в адрес России связано с низкими рейтингами, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» доцент Финансового университета при правительстве России политолог Александр Камкин. Он отметил, что немецкий бизнес надеется на восстановление отношений с РФ. По словам эксперта, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается вернуть часть голосов сменой риторики.

Таким образом, Мерц на фоне приближающихся в сентябре выборов в трех федеральных землях пытается откатить эту антироссийскую риторику и вернуть часть голосов, — заявил Камкин.

Политолог подчеркнул, что европейские страны также боятся трудностей в связи с блокировкой Ормузского пролива. По его словам, поставки из США не смогут покрыть потребности ЕС.

Ранее сообщалось, что в Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией. Одним из возможных посредников между Москвой и Берлином может стать бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла.

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