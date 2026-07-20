В Германии заговорили о новом этапе диалога с Россией

В Германии заговорили о новом этапе диалога с Россией The Times: в Германии сообщили о попытках наладить каналы связи с Россией

В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией, передает The Times. Издание сослалось на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По данным газеты, в ФРГ произошла смена настроения в отношении возможного диалога с Москвой. Также утверждается, что предпринимались различные, не скоординированные попытки наладить каналы связи с российской стороной.

Одним из возможных посредников между Москвой и Берлином может стать бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог» Рональд Пофалла, говорится в публикации. Отмечается, что экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной.

Ранее сообщалось: Германия стала демонстрировать более конструктивный подход к диалогу с Россией. По данным источника, в стране наблюдается изменение настроений вокруг возможных переговоров с Москвой. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призывала канцлера Фридриха Мерца заняться восстановлением прерванных связей с Москвой.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна активно способствовать началу переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что на фоне снижения активности США у европейцев появляется четкая задача включиться в процесс.