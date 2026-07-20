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20 июля 2026 в 15:30

Сенатор ответил, когда можно получать пенсию за пожилого родственника

Сенатор Мурог: пенсионер может поручить забирать выплаты за него

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В связи с проблемами со здоровьем или по иным причинам пенсионер может поручить родственнику забирать за него выплаты, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог. В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что для этого необходимо правильно оформить эти полномочия.

При этом действующее законодательство (в том числе федеральный закон «О страховых пенсиях») строго предусматривает: выплаты зачисляются только на счет самого пенсионера, перевести их на счет третьего лица нельзя. Человек, которому пенсионер доверил получение денег, выступает его представителем и может забирать пенсию в банке или на почте — но лишь при наличии оформленных по правилам полномочий, — пояснил сенатор.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

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