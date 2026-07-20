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20 июля 2026 в 15:35

Заворачиваю курицу в лаваш — и на сковороду: быстрая закуска для пикника, вкуснее пиццы, легко готовить

Фото: D-NEWS.ru
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Беру тонкий лаваш, нарезаю куриное филе, обжариваю с луком и сладким перцем до золотистости. Добавляю тертый сыр, сметану и зелень — начинка получается сочной и ароматной. Распределяю ее по лавашу, сворачиваю плотным рулетом или квадратиками, обжариваю на сухой сковороде до хрустящей корочки. Лаваш становится золотистым, хрустящим снаружи, а внутри — нежная курица, расплавленный сыр и пряный перец.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного филе, 1 луковица, 1 болгарский перец, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки сметаны, зелень (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте с луком и перцем до готовности. Снимите с огня, добавьте сметану, тертый сыр и рубленую зелень, посолите, поперчите. Лаваш разрежьте на прямоугольники, выложите начинку, заверните в рулет или конвертики. Обжаривайте на сухой разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми или холодными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лаваши на пикник — они разлетелись за 5 минут, даже дети просили добавки. Я добавила в начинку маринованные огурчики и горчицу для остроты. Кстати, вместо курицы можно взять ветчину или рыбу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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