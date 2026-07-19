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19 июля 2026 в 11:10

Беру курицу, кабачок и рис: ужин в стиле вок получается не хуже, чем в кафе

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то яркое, сытное и при этом без долгой возни, этот рецепт выручает всегда. Нежная курица, сочные овощи и насыщенный соус терияки отлично сочетаются с рассыпчатым рисом, а кабачок делает блюдо еще более мягким и сочным.

Такой домашний вок получается ароматным, с большим количеством овощей и насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: рис — 100 г, куриное филе — 320 г, кабачок — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1/2 шт., стручковая фасоль — 100 г, болгарский перец — 1 шт., свежий имбирь — 10 г, чеснок — 3 зубчика, соус терияки — 100 мл, вода — 150 мл, соевый соус — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., сливочное масло — 20 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Рис приготовьте отдельно до готовности, добавив в конце небольшой кусочек сливочного масла. В глубокой сковороде или воке разогрейте растительное масло, обжарьте мелко нарезанный имбирь, затем добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе и готовьте до легкой золотистой корочки.

Всыпьте мелко нарезанный лук, морковь, нарезанную брусочками, и болгарский перец, обжаривайте около пяти минут. Затем добавьте стручковую фасоль, нарезанный полукружьями молодой кабачок и измельченный чеснок. Готовьте еще несколько минут, чтобы кабачок остался слегка плотным.

Влейте соус терияки, перемешайте, затем добавьте воду и соевый соус, приправьте черным перцем и при необходимости немного посолите. Накройте крышкой и потушите еще около пяти минут. Подавайте овощи с курицей поверх горячего риса или перемешайте все вместе непосредственно перед подачей.

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Проверено редакцией
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