Майонез тут лишний: готовим сочный куриный салат «Итальянский» — заправка такая, что все ахнут

Майонез тут лишний: готовим сочный куриный салат «Итальянский» — заправка такая, что все ахнут

Все ингредиенты для этого салата — отварная курица, ананас, кукуруза, яйца и сыр — нарезаются кубиком и смешиваются с пикантной заправкой. Курица маринуется в соевом соусе перед варкой, что дает ей невероятную сочность.

Ингредиенты

Для варки курицы: куриное филе — 2 шт. (по 180 г), вода — 3 л, соль — 1 ст. л., лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5 шт., чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 50 мл, сахар — 1 ст. л., уксус 9% — 4 ст. л., растительное масло — 50 мл.

Для салата: маринованное куриное филе — 500 г, ананас консервированный — 200 г, кукуруза консервированная — 200 г, яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 150 г, грецкие орехи — 50 г, сметана — 3 ст. л., майонез — 3 ст. л., горчица дижонская — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мариную куриное филе: смешиваю соевый соус, сахар, уксус, масло и измельченный чеснок, заливаю мясо и оставляю на 3–5 часов. Затем варю филе в подсоленной воде с лавровым листом и перцем 15 минут после закипания, остужаю прямо в бульоне. Тем временем варю яйца вкрутую.

Нарезаю все ингредиенты аккуратным кубиком: курицу, ананас, яйца. Смешиваю их в миске, добавляю кукурузу, тертый сыр и рубленые грецкие орехи. Заправляю смесью из сметаны, майонеза и дижонской горчицы, солю и перчу по вкусу. Перемешиваю и убираю в холодильник на 30 минут для пропитки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Смешал все в миске, заправил сметаной с горчицей — и салат заиграл! Орехи дали тот самый хруст, которого вечно не хватает. Главный лайфхак: дайте ему постоять в холодильнике хотя бы полчаса — вкусы подружатся, и станет еще сочнее.