Сырный салат «Бычок» многими забыт, а зря — заменит оливье и селедку под шубой, еще и готовится быстро

Сырный салат «Бычок» многими забыт, а зря — заменит оливье и селедку под шубой, еще и готовится быстро

Беру вареную морковь, плавленый сырок, яйца и чеснок — и за считаные минуты готовлю салат «Бычок». Он получается нежным, сочным и очень сытным, идеально подходит и для обеда, и для праздничного стола.

Ингредиенты

Морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., плавленый сыр — 100 г, майонез — 100 г, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю морковь и яйца до готовности, остужаю и чищу. Затем тру их на мелкой терке в глубокую миску. Туда же тру плавленый сыр и выдавливаю зубчик чеснока через пресс. Заправляю все майонезом, добавляю соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваю — и салат готов. Подаю его охлажденным, можно украсить зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Визуально салат «Бычок» напоминает солнечную закуску — оранжевый, с вкраплениями желтка. У меня вышла идеальная паста для бутербродов: намазал на ржаной хлеб, и получился отличный перекус. Единственное — не переборщите с чесноком, иначе он перебьет нежный вкус моркови и сыра.