В России предложили оснастить банки металлодетекторами и интроскопами

Банки необходимо оснастить металлодетекторами и интроскопами для предотвращения новых угроз, исходящих от мошеннических схем, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник, председатель организации «Отцы рядом», член ЛДПР Иван Курбаков. По его словам, данная инициатива связана с тем, что современные схемы аферистов все чаще перерастают в преступления, несущие прямую опасность для жизни людей.

Инициатива оснастить банки металлодетекторами и интроскопами, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания. Современные схемы дистанционного мошенничества все чаще выходят за рамки исключительно имущественных преступлений и трансформируются в злодеяния, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, а также безопасности объектов банковской инфраструктуры. Случаи, когда злоумышленники посредством психологического воздействия фактически используют граждан в качестве невольных исполнителей противоправных действий, свидетельствуют о необходимости пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности отделений банков, — сказал Курбаков.

Он отметил, что раньше безопасность в таких учреждениях сводилась в основном к охране денег и отражению нападений, но сегодня этого уже недостаточно. По мнению юриста, важно не просто защищать капиталы, а предотвращать сам пронос взрывчатки или оружия в здания, где много людей.

Если ранее основное внимание уделялось защите денежных средств и предотвращению разбойных нападений, то сегодня очевидно, что требуется усиление мер по предотвращению проноса в здания банков взрывоопасных предметов, самодельных взрывных устройств, иных опасных веществ, которые могут использоваться под влиянием телефонных мошенников, либо иных преступных лиц. Практика последних лет показывает, что многие подобные инциденты могли быть предотвращены именно на стадии входного контроля, — заключил Курбаков.

Ранее сообщалось, что в павлодарском отделении банка в Казахстане пожилые супруги взорвали торт со вставленной в него петардой. На этот шаг пенсионеры пошли под прямым психологическим давлением и манипуляциями телефонных аферистов.