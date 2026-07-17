Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 13:49

В России предложили оснастить банки металлодетекторами и интроскопами

Член ЛДПР Курбаков предложил оснастить банки металлодетекторами и интроскопами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Банки необходимо оснастить металлодетекторами и интроскопами для предотвращения новых угроз, исходящих от мошеннических схем, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник, председатель организации «Отцы рядом», член ЛДПР Иван Курбаков. По его словам, данная инициатива связана с тем, что современные схемы аферистов все чаще перерастают в преступления, несущие прямую опасность для жизни людей.

Инициатива оснастить банки металлодетекторами и интроскопами, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания. Современные схемы дистанционного мошенничества все чаще выходят за рамки исключительно имущественных преступлений и трансформируются в злодеяния, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, а также безопасности объектов банковской инфраструктуры. Случаи, когда злоумышленники посредством психологического воздействия фактически используют граждан в качестве невольных исполнителей противоправных действий, свидетельствуют о необходимости пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности отделений банков, — сказал Курбаков.

Он отметил, что раньше безопасность в таких учреждениях сводилась в основном к охране денег и отражению нападений, но сегодня этого уже недостаточно. По мнению юриста, важно не просто защищать капиталы, а предотвращать сам пронос взрывчатки или оружия в здания, где много людей.

Если ранее основное внимание уделялось защите денежных средств и предотвращению разбойных нападений, то сегодня очевидно, что требуется усиление мер по предотвращению проноса в здания банков взрывоопасных предметов, самодельных взрывных устройств, иных опасных веществ, которые могут использоваться под влиянием телефонных мошенников, либо иных преступных лиц. Практика последних лет показывает, что многие подобные инциденты могли быть предотвращены именно на стадии входного контроля, — заключил Курбаков.

Ранее сообщалось, что в павлодарском отделении банка в Казахстане пожилые супруги взорвали торт со вставленной в него петардой. На этот шаг пенсионеры пошли под прямым психологическим давлением и манипуляциями телефонных аферистов.

Общество
Россия
инициативы
мошенники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка избила сына на глазах у людей из-за таблетки
Биолог рассказал об опасности микроклещей
Россиянам рассказали, какие молитвы помогут при творческом кризисе
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.