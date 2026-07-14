Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 06:20

В России нашли способ ускорить капремонт после ЧП

Эксперт по ЖКХ Бондарь призвал ввести экспресс-капремонт домов после ЧП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал ввести экспресс-капремонт для восстановления многоквартирных домов после чрезвычайных происшествий. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующие регламенты капитального обновления жилища совершенно не приспособлены для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Предлагаю запустить механизм экспресс-капремонта для оперативного восстановления многоквартирных домов при возникновении ЧП. В условиях, например, пожара или масштабного залива в подъезде действующий регламент проведения капитального ремонта может быть слишком неповоротливым. Длительные процедуры созыва общего собрания собственников, многомесячные согласования смет, взаимодействие с региональным оператором и проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика занимают от нескольких месяцев до года. В результате бюрократических проволочек жители разрушенных или аварийных подъездов вынуждены на протяжении долгого времени оставаться в опасных для жизни условиях, — пояснил Бондарь.

По его мнению, введение специального ускоренного порядка позволит сразу браться за восстановление критически важных конструкций и инженерных сетей, используя средства из фонда капремонта и обходя долгие этапы согласования. Эксперт по ЖКХ добавил, что эта мера выгодна всем, однако потребует от законодателей очень тщательной проработки правил.

Механизм экспресс-капремонта позволит немедленно приступать к восстановлению крыши, несущих стен или магистральных инженерных систем после ЧП за счет средств фондов капремонта, минуя долгие стадии согласования. Такой подход создает выигрышную ситуацию как для граждан, так и для государства, однако требует жесткого нормативного регулирования для минимизации рисков. С одной стороны, оперативность предотвратит дальнейшее разрушение зданий и снизит нагрузку на маневренный фонд, так как людям не придется месяцами жить во временном жилье. С другой стороны, законодателям придется разработать строгие предохранители против финансовых злоупотреблений, — заключил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев заявил, что неработающие пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взносов на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий. По его словам, в большинстве российских регионов гражданам старше 70 лет компенсируют 50% уплаченных взносов.

Общество
инициативы
Россия
ЖКХ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, зачем ЕС конфликтует с Россией
Названы преимущества азиатских направлений для отдыха перед европейскими
«Не случайность»: в Госдуме увидели раскол в НАТО из-за помощи Украине
В России нашли способ ускорить капремонт после ЧП
Иран ударил базе США в Бахрейне
Сорвали работу операторов дронов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля
Депутат рассказал, кому положены накопления умершего родственника
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 июля
Что будет, если вместо 95-го залить 92-й бензин: можно ли их смешивать
Юрист объяснил, за какие нарушения грозит штраф при учебной езде на машине
США разместили более 50 тыс. военных на Ближнем Востоке
Бойцы ВС РФ уничтожили немецкий Leopard в Сумской области
Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию
У берегов Мексики произошло ощутимое землетрясение
«Думали, что там свои»: разведчик рассказал о глупой ошибке командования ВСУ
Россиянам назвали обязательную процедуру перед ноской новой одежды
В Госдуме предложили полностью компенсировать ЖКХ одной категории граждан
«Это безумие»: в ЕС испытали шок после позора Каллас с российской рыбой
Российские дипломаты простились с участником встречи на Эльбе
Артиллерия ВС РФ сорвала работу украинских операторов беспилотников
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.