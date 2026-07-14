В России нашли способ ускорить капремонт после ЧП

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал ввести экспресс-капремонт для восстановления многоквартирных домов после чрезвычайных происшествий. В беседе с NEWS.ru он отметил, что существующие регламенты капитального обновления жилища совершенно не приспособлены для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Предлагаю запустить механизм экспресс-капремонта для оперативного восстановления многоквартирных домов при возникновении ЧП. В условиях, например, пожара или масштабного залива в подъезде действующий регламент проведения капитального ремонта может быть слишком неповоротливым. Длительные процедуры созыва общего собрания собственников, многомесячные согласования смет, взаимодействие с региональным оператором и проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика занимают от нескольких месяцев до года. В результате бюрократических проволочек жители разрушенных или аварийных подъездов вынуждены на протяжении долгого времени оставаться в опасных для жизни условиях, — пояснил Бондарь.

По его мнению, введение специального ускоренного порядка позволит сразу браться за восстановление критически важных конструкций и инженерных сетей, используя средства из фонда капремонта и обходя долгие этапы согласования. Эксперт по ЖКХ добавил, что эта мера выгодна всем, однако потребует от законодателей очень тщательной проработки правил.

Механизм экспресс-капремонта позволит немедленно приступать к восстановлению крыши, несущих стен или магистральных инженерных систем после ЧП за счет средств фондов капремонта, минуя долгие стадии согласования. Такой подход создает выигрышную ситуацию как для граждан, так и для государства, однако требует жесткого нормативного регулирования для минимизации рисков. С одной стороны, оперативность предотвратит дальнейшее разрушение зданий и снизит нагрузку на маневренный фонд, так как людям не придется месяцами жить во временном жилье. С другой стороны, законодателям придется разработать строгие предохранители против финансовых злоупотреблений, — заключил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев заявил, что неработающие пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взносов на капитальный ремонт при соблюдении ряда условий. По его словам, в большинстве российских регионов гражданам старше 70 лет компенсируют 50% уплаченных взносов.