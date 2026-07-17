Женщина попыталась задушить свою четырехлетнюю дочь прямо в кроватке В ДНР мужчина спас четырехлетнюю дочь от пытавшейся задушить ее матери

В поселке Старобешево Донецкой Народной Республики местная жительница попыталась задушить собственную четырехлетнюю дочь прямо в детской кроватке, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». По версии следствия, трагедии удалось избежать только благодаря своевременному вмешательству отца ребенка.

После инцидента женщину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство беспомощного несовершеннолетнего. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Ранее стало известно, что мать-детоубийца из Ачинска накануне своей пропажи из города праздновала день рождения. После этого она забрала с собой свою пятилетнюю дочку и задушила ее.

Женщина спецаильно оставила тело ребенка в месте, где его можно было похоронить, и автостопом добралась до Новосибирска, где ее нашла и задержала полиция. На допросе арестованная быстро созналась в убийстве. При этом мать была склонна к бродяжничеству и до этого уже покидала дом.