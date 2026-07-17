Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:38

Женщина попыталась задушить свою четырехлетнюю дочь прямо в кроватке

В ДНР мужчина спас четырехлетнюю дочь от пытавшейся задушить ее матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В поселке Старобешево Донецкой Народной Республики местная жительница попыталась задушить собственную четырехлетнюю дочь прямо в детской кроватке, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». По версии следствия, трагедии удалось избежать только благодаря своевременному вмешательству отца ребенка.

После инцидента женщину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство беспомощного несовершеннолетнего. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Ранее стало известно, что мать-детоубийца из Ачинска накануне своей пропажи из города праздновала день рождения. После этого она забрала с собой свою пятилетнюю дочку и задушила ее.

Женщина спецаильно оставила тело ребенка в месте, где его можно было похоронить, и автостопом добралась до Новосибирска, где ее нашла и задержала полиция. На допросе арестованная быстро созналась в убийстве. При этом мать была склонна к бродяжничеству и до этого уже покидала дом.

Регионы
ДНР
матери
дети
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.