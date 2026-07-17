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17 июля 2026 в 16:32

Баскетболист Карасев продолжит играть за «Зенит»

Сергей Карасев Сергей Карасев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев продолжит играть за «Зенит», сообщает Neva.today. Клуб решил воспользоваться условиями, прописанными в контракте спортсмена.

Сообщается, что Карасев продолжит выступать за команду до конца нового сезона. Он станет девятым для спортсмена в составе этой команды.

В составе «Зенита» баскетболист стал чемпионом России, завоевал Кубок страны и два Суперкубка Лиги ВТБ. Также он является чемпионом клуба по количеству проведенных матчей — всего на его счету числится 369 игр.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за клуб с 2018 года, став вместе с командой чемпионом плей-офф НБА в 2020 году.

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