Баскетболист Карасев продолжит играть за «Зенит»

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев продолжит играть за «Зенит», сообщает Neva.today. Клуб решил воспользоваться условиями, прописанными в контракте спортсмена.

Сообщается, что Карасев продолжит выступать за команду до конца нового сезона. Он станет девятым для спортсмена в составе этой команды.

В составе «Зенита» баскетболист стал чемпионом России, завоевал Кубок страны и два Суперкубка Лиги ВТБ. Также он является чемпионом клуба по количеству проведенных матчей — всего на его счету числится 369 игр.

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за клуб с 2018 года, став вместе с командой чемпионом плей-офф НБА в 2020 году.