В Петербурге одобрили для купания только Верхнее Суздальское озеро

В Петербурге одобрили для купания только Верхнее Суздальское озеро

В Санкт-Петербурге для купания одобрили только Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе, сообщает Neva.today. Оно прошло санитарно-химическую проверку.

Сообщается, что специалисты отобрали 164 пробы воды в девяти акваториях на 22 пляжах. Их проверили по трем показателям: санитарно‑химическому, микробиологическому и паразитологическому.

21 пляж не прошел экспертизу. Среди них — два других Суздальских озера, Ольгинский водоем, Финский залив, «Морские Дубки», река Ижора, Безымянное озеро, озеро Разлив и пляжи в Курортном районе.

Ранее сообщалось, что купание в водоеме может быть смертельно опасным, если разница между температурой воды и воздуха превышает десять градусов. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.