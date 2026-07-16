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16 июля 2026 в 05:40

МЧС сообщило о неявной опасности при купании в водоемах

МЧС РФ: перепад температуры водоема в 10 градусов может быть опасен для здоровья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Купание в водоеме может быть смертельно опасным, если разница между температурой воды и воздуха превышает десять градусов. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что резкие температурные перепады — одна из главных причин трагедий на воде. С начала лета операторы системы «112» приняли уже 98 вызовов о происшествиях на подмосковных водоемах.

Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если вода и воздух холоднее друг друга больше чем на десять градусов, — уточнили спасатели.

Они также напомнили о других правилах безопасности. Нельзя купаться в нетрезвом виде, заплывать за буйки, нырять с пирсов и катеров, оставлять детей без присмотра у воды. Особую опасность представляют надувные матрасы и круги — их легко уносит ветром или течением.

Кроме того, на пляже важно избегать пиковой солнечной активности, носить головные уборы и пить больше воды, чтобы не получить тепловой удар. Если кто-то стал свидетелем происшествия, то необходимо немедленно звонить по номеру «112».

Ранее сообщалось, что в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области произошел несчастный случай во время прогулки на сапе. Одна женщина погибла, еще одну продолжают искать после выхода в Финский залив в непогоду.

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