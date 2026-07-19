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19 июля 2026 в 19:00

Беру пачку творога и начиняю грудку — такой вкусной курочки в жизни не ела: супербелковый ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Куриная грудка, фаршированная творогом с зеленью и чесноком, — это идеальный супербелковый обед или ужин для тех, кто следит за фигурой, но не хочет есть сухое и безвкусное мясо, ведь творог внутри делает филе невероятно сочным и нежным.

Возьмите 2 крупных куриных филе (по 150–200 г), 200 г творога жирностью 5–9%, небольшой пучок укропа и петрушки, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 50 г твердого сыра, соль и перец по вкусу.

В каждой грудке сделайте продольный разрез, не прорезая до конца, чтобы получился кармашек. Смешайте творог с мелко рубленной зеленью, пропущенным через пресс чесноком, сметаной, солью и перцем до однородной массы, начините этой смесью кармашки в грудках. Выложите филе на противень с пергаментом, посыпьте сверху тертым сыром и запекайте при 190 градусах 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить грудку таким образом. Понравилось, что блюдо самодостаточно и не требует гарнира. Совет: перед фаршированием слегка отбейте грудку скалкой — так она пропечется быстрее и останется сочнее.

Ранее стало известно, как приготовить гуляш с подливой в духовке.

Проверено редакцией
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