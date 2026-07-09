Ужин, который готовит себя сам: гуляш с подливой — режу, ставлю в духовку и иду заниматься делами

Ужин, который готовит себя сам: гуляш с подливой — режу, ставлю в духовку и иду заниматься делами

Гуляш с подливой в духовке — это тот самый случай, когда ужин готовит себя сам. Вам нужно лишь нарезать мясо, лук, морковь, болгарский перец, добавить специи, томатную пасту — и отправить форму в духовку. Мясо томится в собственном соку, становится невероятно мягким и пропитывается ароматами овощей и специй. Подлива получается густой, насыщенной и идеально подходит к картофельному пюре, рису или макаронам.

Для приготовления вам понадобится: 800 г говядины или свинины, 1 луковица, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 ст. л. томатной пасты, 2 стакана воды, соль, перец, паприка, лавровый лист, растительное масло. Мясо нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь — кружочками, перец — соломкой. В форму для запекания выложите мясо, овощи, томатную пасту, специи, залейте водой. Накройте фольгой или крышкой. Запекайте в разогретой до 170 °C духовке 2–2,5 часа до мягкости мяса.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить гуляш по этому рецепту и дала совет: если у вас подлива получилась жидкой, добавьте в конце 1 ч. л. муки для загустения.

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