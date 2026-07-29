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29 июля 2026 в 18:30

Для тех, кто любит вкусно покушать, но не любит готовить: запеканка с курицей и грибами

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется вкусно поужинать, но не хочется стоять у плиты, выручает запеканка с курицей и грибами. Она не только легко готовится, но и не оставляет тяжести в животе.

Ингредиенты: 2 куриных филе, 300 г шампиньонов, 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сыра, соль, перец, любимые специи. Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости, в конце посолите и поперчите. Грудку нарежьте полосками, выложите в форму, присыпьте специями, сверху распределите грибы. Смешайте сметану с яйцами, солью и перцем, залейте, посыпьте тертым сыром и запекайте 30–35 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить запеканку по этому рецепту и дала совет: чтобы запеканка была более плотной и не расслаивалась при подаче, к сметане и яйцам добавьте 1 ст. л. муки или крахмала.

Ранее стало известно, как приготовить хачапури из кабачков.

Проверено редакцией
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