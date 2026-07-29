Салат — фаворит каждого застолья: «Курочка Ряба» — вкуснее надоевшего оливье, из простых продуктов

Из простых продуктов всегда получаются самые вкусные блюда, и салат-перевертыш «Курочка Ряба» тому доказательство. Именно он всегда становится фаворитом застолья и съедается быстрее оливье. Салат получается сытным, с многогранным вкусом и праздничным видом.

Для приготовления салата застелите миску или форму пищевой пленкой, выкладывайте слои в следующем порядке (каждый промазывая майонезом): 100 г тертого твердого сыра, 1 банка консервированной кукурузы, 1 свежий огурец, нарезанный кубиками, 3 вареных яйца, натертые на терке, 200 г копченой курицы, нарезанной кубиками, и 2 тертые на терке вареные картофелины. После сборки плотно утрамбуйте, накройте тарелкой и переверните, аккуратно снимите пленку, украсьте зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Курочка Ряба» и дала совет: чтобы салат стал еще более вкусным, пикантным и ароматным, добавьте чеснок в майонез.

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