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20 июля 2026 в 13:19

Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве

Правоохранители начали проверку в отношении московской блогерши Брагиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В отношении столичной блогерши Анастасии Брагиной, появлявшейся на людях без одежды, организована доследственная проверка по факту совершения развратных действий, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов. Ведомство инициировало разбирательство по статье 135 УК РФ.

Проводится доследственная проверка по статье 135 УК РФ (развратные действия), — говорится в сообщении.

Ранее лава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о направлении обращения в правоохранительные структуры в связи с действиями треш-блогерши, которую она охарактеризовала как последовательницу Дианы Шурыгиной. По оценке Мизулиной, видеоматериалы этой девушки просматривает многотысячная аудитория детей в возрасте от 9 до 12 лет. Блогерша провела в Москве скандальную выходку: расхаживала по улицам без одежды, заходила в заведения общепита и снимала все на камеру.

Позже она проинформировала о задержании треш-блогерши, устроившей прогулку в обнаженном виде по московским улицам. По данным Мизулиной, задержанная систематически создавала материалы с откровенно непотребным содержанием.

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