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20 июля 2026 в 13:22

Мощный ливень сменит жаркую «тропическую ночь»: прогноз погоды в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Погода в Москве резко изменится на неделе: похолодание принесет мощный ливень, прогнозируют синоптики. Как начинается неделя в Москве, когда ждать похолодания, сколько будет градусов?

Какая погода пришла в Москву к 20 июля

Гидрометцентр России и мэр Москвы предупредили, что 20 июля столицу может захлестнуть сильнейшая жара. Температура может достигнуть плюс 30 градусов. Кроме того, столицу ожидает очень жаркая «тропическая ночь».

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус поясняет: Москва сейчас находится в теплом секторе циклона, центр которого действует в Прибалтике.

«Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на западе Московской области во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 27–29 градусов, по области — до плюс 30. Атмосферное давление будет слабо падать. Во вторник местами кратковременные дожди, возможна гроза, ночью — плюс 18–20, днем — плюс 23–25 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды в Москве до конца июля, сколько будет градусов

Гидрометцентр Москвы прогнозирует в течение недели постепенное похолодание в Москве по мере приближения циклона.

По данным карты осадков на сервисе «Яндекс.Погода», уже к ночи на 21 июля до Москвы может дойти первая волна дождя, температура начнет снижаться, возможна гроза. По прогнозу Foreca, во вторник на столицу выльется около 3 мм осадков. При грозе возможно усиление ветра до 15 м/с, предупредили в Гидрометцентре.

В течение недели ядро циклона будет двигаться в сторону Москвы. Foreca прогнозирует, что основная масса осадков обрушится на столицу в пятницу, 24 июля: за сутки в Москве выльется 24,2 мм осадков (два с половиной ведра воды на каждый квадратный метр).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последняя неделя июля в Москве будет отмечена более спокойной облачной погодой, считают в Foreca. Температура после ливней вернется к плюс 24–25 градусам, в последние дни месяца возможны новые грозы и ливни.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда закончатся дожди

В отличие от Москвы, вторая половина лета в Санкт-Петербурге начнется с «осенней» недели, предупредил Леус: 20 июля город оказался во власти прибалтийского циклона.

«В небе над регионом появится больше облаков, станет ветрено, но вероятность дождей невелика, только на юге области они местами возможны. При этом облака и ветры северных румбов ограничат дневной прогрев, и температура до климатической нормы не дотянется. Температура воздуха плюс 19–21 градус, в Ленобласти — плюс 16–21, местами на юге до плюс 24. Атмосферное давление будет около нормы», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Вторник, 21 июля, станет в Петербурге самым холодным днем недели: начнутся сильные дожди, максимальная температура не поднимется выше плюс 16–17 градусов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что дождь будет сопровождаться сильным ветром, в особенности в прибрежной зоне.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Завтрашний день самый холодный, но циклон будет располагаться над нами в течение трех дней. Поэтому в среду и четверг уже ждем кратковременные дожди с грозами, станет немного теплее, но все равно температура воздуха в Санкт-Петербурге не выше плюс 18–20 градусов. Только к пятнице, 24 июля, циклон уйдет, осадки прекратятся, а температура воздуха снова превысит отметку в плюс 20. К выходным дням опять хорошая погода, сухая и теплая», — прогнозирует Колесов.

По данным Foreca, за три дня циклона (21–23 июля) на Петербург обрушится 26 мм осадков. В конце июля будет не так холодно, температура вырастет до плюс 23–24 градусов, но придет новый циклон, который начнется 28 июля.

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