Крымчанин предстанет перед судом за развращение школьников В Крыму мужчину будут судить за развращение четырех несовершеннолетних

Житель Нижнегорского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в совершении противоправных действий в отношении четырех несовершеннолетних и распространении порнографических материалов, сообщили в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю. По данным следствия, 41-летний мужчина познакомился со школьниками на футбольном стадионе в селе Михайловка и показывал им со своего телефона интимные материалы.

Правоохранители задержали подозреваемого, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования мужчина признал вину. Уточняется, что следственные действия завершены, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Череповце суд вынес приговор 23-летнему бывшему педагогу, признанному виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении школьников. Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы. Молодого человека признали виновным по нескольким уголовным статьям. На момент рассмотрения дела обвиняемый уже не работал в образовательном учреждении.